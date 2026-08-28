Мария Захарова сравнила русского человека с медведем: у них есть одна общая черта. Фото: МИД РФ.

Русского человека неслучайно часто сравнивают с медведем. Он не сдается до последнего, даже в самых тяжелых обстоятельствах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Всероссийском форуме ветеранов СВО «Вместе победим».

Дипломат согласилась со стереотипным сравнением русского характера с медведем и отметила, что у них действительно есть общая черта. Речь о способности продолжать борьбу даже тогда, когда ситуация кажется безнадежной.

«Я согласна, что, сто процентов, что-то от медведей у нас есть. Охотники знают лучше: вроде бы уже добили, вроде, знаете, три пули в голову всадили. Уже положили, везут. А он хоп — и лапой», — сказала Захарова.

Форум «Вместе победим» проходит в Москве 27 и 28 августа. Он объединил ветеранов специальной военной операции, членов их семей, представителей органов власти, общественных организаций, экспертов и военных корреспондентов.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что правительство уже обработало 96% обращений, поступивших от участников СВО. Всего на федеральный уровень было направлено более 1,6 тысячи вопросов. Предложения бойцов, по ее словам, в том числе используются при корректировке мер социальной поддержки и законодательства.