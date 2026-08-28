Захарова раскрыла коварство информационного фронта. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об угрозе информационного противостояния, которое ведут страны Запада против РФ. По словам дипломата, западные оппоненты системно тиражируют фейки, а коварство этого направления заключается в его скрытом характере.

«Этот информационный фронт опасен тем, что он, вроде как, не отнимает жизни, а фронт настоящий калечит и отнимает жизни. Этот фронт не наносит поражения прямо. Но самая большая опасность его заключается в том, что он невидимый», — подчеркнула она на Форуме ветеранов СВО «Вместе победим».

Захарова напомнила, что Министерство иностранных дел РФ ведет постоянную борьбу с дезинформацией, оперативно разоблачая ложные вбросы в специальной рубрике «Антифейк», а также через личный Telegram-канал дипломата.

Накануне МИД России заявил, что иноагенские ресурсы исказили слова Захаровой о нарушениях Устава ЮНЕСКО. Речь шла о публикации, где фразу дипломата о двойных стандартах и игнорировании преступлений Киева вырвали из контекста.