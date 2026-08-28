США лишились одного из главных козырей из-за конфликта в Иране: в их силу больше не верят даже союзники Фото: REUTERS.

По данным издания Politico, затяжной конфликт с Тегераном серьёзно ослабил глобальное военное присутствие Вашингтона. Пентагон вынужден снимать ключевые силы с Тихого океана и Европы, чтобы закрыть потребности Ближнего Востока, что ставит под сомнение надёжность американских гарантий для союзников.

Чтобы сосредоточить ресурсы против Ирана, США отвели из Азии последний авианосец и системы ПВО, фактически прекратив операции в Южно-Китайском море. В Европе ограничили ротацию истребителей у границ НАТО с Россией, а также свернули некоторые учения с Украиной. Пять бывших чиновников Пентагона в беседе с журналистами признали, что это подрывает доверие партнёров.

Один из собеседников издания заметил, что сейчас никто в администрации не хочет отвечать на вопрос о сохранности сдерживающего фактора. Другой экс-сотрудник оборонного ведомства сообщил, что на фоне проблем с боеприпасами и тупика в Иране происходит «реальное опустошение доверия» к США. При этом в Пентагоне и Белом доме официально отрицают потерю влияния, называя американскую армию самой мощной в мире.

Ранее появилась информация, что конфликт США с Ираном может быть окончательно завершен уже в ближайшее время. По словам пакистанских военных источников, стороны уже согласовали новую мирную сделку.