Минобороны отчиталось об успехе вооруженных сил РФ: попали точно в цель

Минобороны отчиталось об успехе вооруженных сил РФ Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью в Киевской области российские войска нанесли удар беспилотниками по складскому комплексу с готовыми изделиями ракет "Фламинго". Об этом отчиталось Минобороны РФ. В военном ведомстве отметили, что российские войска попали точно в цель.

"В результате ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киевской области — складской комплекс (ООО "Стеллар Джет"), использующийся для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и топлива для ракетных ускорителей", — отмечается в сообщении на официальном канале Минобороны в «Максе».

Также в военном ведомстве отметили, что сегодня ночью, 28 августа, ВС РФ нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным ВСУ.

Ранее KP.RU рассказал, что российские военные все чаще наносят сокрушительные удары по ВПК Украины. Отмечается, что день назад, 27 августа, была поражена военная инфраструктура в нескольких регионах Украины.