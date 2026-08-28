Продолжается газификация населённых пунктов Смоленщины

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Газ пришел в деревню Селезни, где проживает около 700 человек и расположено 305 домовладений. Общая протяженность построенных газовых сетей составляет порядка 30 км. Они охватывают 12 улиц и переулков. Также создана техническая возможность для подключения ещё 150 домовладений.

Газификация дает новые возможности развития социальной инфраструктуры населённого пункта. Дополнительно построенный газопровод к котельной позволит отапливать сетевым газом школу, детский сад, дом культуры и библиотеку.

В административном центре округа, городе Велиже, открыли новое здание газовой службы общей площадью более 814 кв. метров. Здесь разместился единый центр предоставления услуг "Газпром межрегионгаз Смоленск" и "Газпром газораспределение Смоленск". Жители Велижа и округа смогут получать услуги и консультации по газоснабжению в одном месте.

В клиентский центр с оборудованными зонами информирования и ожидания, сектором приема, магазином газовой техники предусмотрен беспрепятственный доступ для людей с ограниченными возможностями, а рядом располагается бесплатная парковка.

В здании центра также разместятся сотрудники Велижской газовой службы, дневная дежурная бригада, отдел проектирования и учебный центр. Для сотрудников созданы асе необходимые условия для комфортной работы.

"Благодарен руководству "Газпрома", проектировщикам, строителям и сотрудникам газовых компаний за проделанную работу, а также всем, кто участвовал в реализации этих важных для наших жителей проектов," - написал в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.