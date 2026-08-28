В Оттаве хотят убрать имя Трампа из названия улицы Фото: REUTERS.

В Оттаве на фоне обострения торгового конфликта между США и Канадой планируют переименовать Трамп-авеню. Инициативу возглавит член городского совета Райли Брокингтон, сообщает телеканал CTV News.

«Мне стыдно, что в одном из районов города есть улица, которая называется Трамп-авеню. И мне стыдно, что в столице нашей страны выражают почтение Дональду Трампу подобным образом», — заявил Брокингтон на заседании совета. Он добавил, что с новым созывом возглавит процесс переименования вместе с жителями. Для смены названия требуется одобрение не менее 50% жителей и ещё один голос.

Мэр Оттавы Марк Сатклифф отметил, что переименование создаст сложности для жителей, которым придётся менять документы. Окончательное решение остаётся за 62 домохозяйствами на этой улице.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном переименовании озера Онтарио, расположенного на границе с Канадой, в озеро Америка. Соответствующее предложение он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отметив, что Вашингтон серьёзно рассматривает этот вариант.

KP.RU также писал, что Трамп обрушился с резкой критикой на Канаду, назвав тамошних политиков «клоунами» и заявив, что без США она не выживет. Он пригрозил заставить их подчиниться из-за попыток, по его мнению, «нажиться» на Вашингтоне.