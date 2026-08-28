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НовостиПолитика28 августа 2026 11:34

Дэвис: запасы современного вооружения у России превосходят арсеналы Запада

Дэвис оценили запасы современного вооружения у России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Дэвис: запасы современного вооружения у России превосходят арсеналы Запада

Дэвис: запасы современного вооружения у России превосходят арсеналы Запада

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Запасы современного вооружения у России значительно превосходят арсеналы Запада, которые сократились до критического уровня. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

По его словам, российский военно-промышленный комплекс (ВПК) и научное сообщество наладили массовое производство новейших систем, включая гиперзвуковые комплексы. Москва полностью обеспечена всем необходимым для нанесения ударов в рамках спецоперации, располагая техникой в огромных объемах.

Одновременно с этим западные союзники Киева больше не могут оказывать прежнюю военную поддержку. По оценке эксперта, партнеры Украины уже передали все возможное вооружение и теперь не собираются делиться оставшимися средствами противовоздушной обороны, так как исчерпали собственные резервы безопасности.

Как писал сайт KP.RU, Дэвис также заявил, что Запад подрывает переговоры по Украине и готовится к конфликту с Россией.