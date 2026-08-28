Росрыболовство назвало причину гибели рыбы в реке Тура

Росрыболовство: гибель рыбы в Туре вызвана дефицитом кислорода Фото: Алексей МАТВЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Причиной массовой гибели рыбы в бассейне реки Тура стал острый дефицит растворенного кислорода, вызванный аномальным летним паводком, сообщили ТАСС в пресс-службе Росрыболовства.

Специалисты Нижнеобского территориального управления и ВНИРО провели отбор проб и оценку состояния водных биоресурсов. По их данным, токсикологического отравления не зафиксировано.

В настоящий момент ведется подсчет объема погибших водных биоресурсов и размера ущерба. Популяции массовых видов восстановятся сами, для ценных — осетра, стерляди и нельмы — потребуется искусственное воспроизводство. Ситуация находится на контроле Росрыболовства.

Ранее появились сообщения о массовой гибели рыбы в реках Тюменской области. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в реках Тура и Тобол, где, по оценкам специалистов, рыба утрачена полностью. В Иртыше, Тавде и Исети потери оцениваются как частичные. Как отметила депутат Госдумы Елена Панова, пострадала также кормовая база водоемов — по разным оценкам, сохранность не превышает 5%.