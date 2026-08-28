В «Роскосмосе» раскрыли график запуска космических аппаратов к Луне Фото: iStock/Shutterstock

В «Роскосмосе» обнародовали график лунных миссий на ближайшее десятилетие. До 2036 года госкорпорация намерена создать и отправить к спутнику Земли девять космических аппаратов. Такую информацию предоставил замдиректора департамента Денис Кутовой на форуме «Технопром-2026».

С 2026 года в России стартовал нацпроект «Космос», который рассчитан на 11 лет. В его структуру входят восемь федеральных проектов, среди которых особо выделены направления «Космическая наука» и «Космический атом». Именно в этих блоках ключевое место отведено развитию отечественной лунной программы.

Представитель «Роскосмоса» уточнил, что первые шесть станций относятся к проекту «Космическая наука». Речь идет об орбитальных зондах «Луна-26» и «Луна-29», которые займутся изучением поверхности и передачей сигналов с посадочных модулей.

Кутовой также пояснил, что далее последуют два малых посадочных аппарата «Луна-27» (первый и второй номера). Их отправят к северному и южному полюсам, чтобы впоследствии выбрать наиболее подходящий район для дальнейших работ.

В дополнение к этому планируется запуск тяжелой посадочной платформы, оснащенной двумя луноходами. Благодаря этому радиус исследований удастся расширить на 50–100 километров, что значительно повысит охват территории.

При этом если на Земле случится техногенная или природная катастрофа, Луна может стать запасным местом дислокации человечества. Такое заявление сделал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.