СК завел уголовное дело о теракте после атак Украины на Ярославскую область

СК завел уголовное дело о теракте в связи с атаками ВФУ на Ярославскую область Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на гражданские объекты Ярославской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, 28 августа украинские вооруженные формирования нанесли удары БПЛА по нескольким населенным пунктам региона. В Ярославском муниципальном округе один из дронов сдетонировал рядом с рейсовым пассажирским автобусом. Один человек погиб, есть пострадавшие.

В самом Ярославле при ударе по жилому дому получила ранения женщина. Также повреждены объект промышленной инфраструктуры, многоквартирные дома и здания дошкольных учреждений. Общее число пострадавших уточняется.

Следователи работают на местах происшествий и проводят комплекс неотложных мероприятий. Дело возбуждено по статье о террористическом акте. В СК подчеркнули, что действиям всех причастных будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в результате атаки погиб один человек и пострадали 27. Российские средства ПВО отразили налет 67 беспилотников на регион. Из-за последствий атаки временно закрывали два детских сада и ограничивали движение транспорта на отдельных направлениях.

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