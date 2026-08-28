Россиянам рассказали о новой системе учета банковских карт: как она будет работать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября в России заработает единая система учета банковских карт. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в канале «Макс».

Володин заявил, что запуск единой системы учета платежных карт направлен на борьбу с дропперством — мошенничеством, при котором карты граждан используются для незаконного перевода и обналичивания денег.

"Заработает единая система учета платежных карт. Норма будет способствовать борьбе с дропперством — мошеннической схемой, при которой банковская карта человека используется для перевода, обналичивания или отмывания денег, похищенных у других людей", — резюмировал Володин в своем сообщении.

С 1 сентября НКО смогут подтверждать аккаунты в соцсетях через «Госуслуги», что поможет бороться с мошенниками. Верификация подтвердит подлинность организации и предотвратит сбор средств на фиктивные цели.

Ранее KP.RU рассказал о других законах, которые вступают в силу с 1 сентября. Отмечается, что некоторые из них будут касаться сферы здравоохранения, а также контроля за мигрантами. Аналитики издания подробно рассказали о каждом нововведении.