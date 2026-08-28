Посол Киргизии в Германии пошутил о Гитлере и вспомнил историю нации киргизов

Посол Киргизии в Германии Омурбек Текебаев затронул тему этнической идентичности и происхождения. Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Посол Киргизии в Германии Омурбек Текебаев опубликовал в Facebook* пост, в котором затронул тему этнической идентичности и происхождения. Дипломат отметил, что нация определяется не биологическими признаками, а внутренней идентичностью.

В своем сообщении посол привел данные о том, что генетический маркер, который принято связывать с «арийским» происхождением, встречается лишь у 18% этнических немцев. Текебаев допустил, что если бы Адольф Гитлер сегодня увидел результаты таких анализов ДНК, его реакция была бы крайне эмоциональной.

Также он упомянул гипотезу о возможной связи древних племен, населявших территорию современной Киргизии, с арийскими народами. По его словам, существует теория, согласно которой арийские племена, пришедшие с Запада, смешались с алтайскими народами на Востоке, образовав так называемый протокиргизский этнос — предков современных киргизов.

В июне пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов сообщил, что после завершения демаркации границы около 2,5 тыс. жителей двух узбекских сел — Чон-Гара и Таш-Тобо — получили гражданство Киргизии, а сами населенные пункты перешли под юрисдикцию республики.

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