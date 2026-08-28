13 камер в доме и тотальный контроль: женщина отравила мужа-тирана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нидерландах 34-летнюю женщину обвиняют в отравлении 44-летнего партнера. По версии следствия, она подмешала токсины в воду и апельсиновый сок, после чего мужчина скончался. Подозреваемая утверждает, что стала жертвой тотального контроля, однако в прокуратуре пока не нашли подтверждений ее словам. Об этом пишет NL Times.

Фигурантку арестовали 28 мая, и с тех пор она находится под стражей. На предварительном заседании она сначала отрицала вину, но позже призналась в содеянном. Следователям пока не удалось выяснить, точно ли добавленные ею вещества стали причиной смерти.

При обыске в доме не нашли следов ядов. Поставщик химикатов уже сообщил полиции, что передавал женщине несколько опасных препаратов. Теперь экспертам предстоит установить связь между этими веществами и гибелью мужчины.

Адвокат обвиняемой настаивает на том, что его клиентка жила в «невыносимых условиях». В их доме было установлено 13 камер видеонаблюдения, записи с которых сейчас изучают. Защитник заявил, что женщина боялась за себя и за детей, поэтому пошла на крайние меры.

Ранее она уже жаловалась в полицию на угрозы со стороны супруга. Однако прокуратура подчеркивает, что объективных улик, подтверждающих домашний террор, пока нет.

KP.RU рассказывал, как 56-летняя Нирмин Нуфл, мать восьми детей, убившая своего мужа кухонными ножами, расчленила его тело на 30 частей, была признана невиновной в его убийстве.