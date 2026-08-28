ВС России поразили восемь судов за неделю, действовавших в интересах ВСУ Фото: REUTERS.

Министерство обороны России сообщило об итогах работы российских военных за минувшую неделю. В ведомстве уточнили, что основной целью ударов стали морские суда, которые использовались киевским режимом для нужд армии. По данным оборонного ведомства, всего за семь дней были поражены восемь кораблей, задействованных в интересах ВСУ.

В списке значатся шесть сухогрузов и два танкера, перевозившие различные грузы для нужд армии. Помимо этого, под удар попал патрульный катер украинских военно-морских сил.

Представители оборонного ведомства также рассказали о повреждениях береговой инфраструктуры противника. Удары наносились по объектам украинских портов, которые обеспечивали прием и хранение военных грузов. Кроме того, выведены из строя емкости и коммуникации, предназначенные для горюче-смазочных материалов, которыми снабжались украинские подразделения.

Накануне активные действия российских бойцов продолжались и в других регионах. Сообщалось, что точечные удары были нанесены по военным объектам, расположенным в Киеве и прилегающей к столице области. Также под огонь попала инфраструктура ВСУ в крупных портовых городах — Одессе, Черноморске и Рени.

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