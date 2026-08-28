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НовостиПолитика28 августа 2026 12:54

NetEase: курс на вступление в НАТО стал для Украины роковой ошибкой

Украина стала инструментом геополитической игры Запада, заявили китайские журналисты
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

Курс Киева на вступление в НАТО и череда дипломатических провалов стали роковой ошибкой, приведшей к разрушению Украины. Об этом говорится в публикации китайского издания NetEase.

«Многочисленные ошибки Киева привели к текущему развалу страны», — говорится в публикации.

Журналисты напомнили, как вместо того, чтобы выбрать нейтральное посредничество, Украина в 2014 года взяла курс на альянс, что затронуло «красные линии» России. В результате четырех с половиной лет боевых действий украинская инфраструктура разрушена, экономика зависит от внешней помощи, а страна превратилась в инструмент геополитической игры Запада.

Трагедия Украины — результат стратегических ошибок, и ее урок должен заставить другие страны задуматься о цене отказа от независимости, подытожили журналисты.

В Москве неоднократно подчеркивали недопустимость членства Украины в НАТО, называя это прямой угрозой национальной безопасности России. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, как протяжении многих лет Запад неоднократно нарушал данные России обещания, включая устные и письменные гарантии нерасширения НАТО на восток.