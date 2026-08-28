На Украине признали уничтожение 90% складов торговых сетей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что в результате российских ударов уничтожено около 90% складских помещений торговых сетей. Об этом сообщает «Страна.ua». По его словам, это приведёт к сокращению ассортимента в магазинах, а новая логистика станет дороже, сложнее и дольше.

При этом Высоцкий утверждает, что системного дефицита товаров не возникнет, поставки будут перестраивать, а товары в магазины начнут доставлять напрямую от производителей.

В Минобороны РФ регулярно сообщает о нанесении ударов по крупным складам и логистическим центрам в разных регионах Украины. В ведомстве подчёркивают, что все эти объекты используются для хранения и распределения военных грузов и товаров двойного назначения.

Ранее KP.RU писал, что летние удары российских дронов по критической инфраструктуре Украины грозят оставить страну без металлургии. Выпуск стали сократился на 30–40%, железнорудного сырья — на 40%.

С начала июля Россия уничтожила более 400 тысяч квадратных метров складов и логистических комплексов украинского бизнеса. Удары наносятся по объектам, где может храниться оружие, и по логистическим центрам крупных сетей, чтобы осложнить тыловую логистику ВСУ. Цель — не террор мирного населения, а затягивание доставки военных грузов на линию боевого соприкосновения.

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