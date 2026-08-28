В Лондоне тушат крупный пожар, стадион «Уэмбли» под угрозой Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пригороде Лондона, рядом со стадионом «Уэмбли», вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает газета Independent.

Стало известно, что на заводе по переработке отходов в Ханна-Клоуз, Нисден, произошёл пожар. На место прибыли 20 пожарных машин и 125 пожарных. Жителям района рекомендовали закрыть двери и окна и оставаться внутри. Причины пожара и наличие пострадавших уточняются. Работа метро в этом районе приостановлена.

Ранее KP.RU рассказал о крупном пожаре в США. Отмечается, что возгорание произошло в жилом секторе штата Монтана. Причиной пожара стала семейная ссора, однако она привела к катастрофическим последствиям. Из-за пожара пострадали несколько человек, включая детей. Известно, что четыре ребенка погибли.