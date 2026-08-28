Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире28 августа 2026 13:00

В Лондоне тушат крупный пожар, стадион «Уэмбли» под угрозой

В тушении пожара в пригороде Лондона участвуют более 120 пожарных
Людмила МИТРОХИНА
В Лондоне тушат крупный пожар, стадион «Уэмбли» под угрозой

В Лондоне тушат крупный пожар, стадион «Уэмбли» под угрозой

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пригороде Лондона, рядом со стадионом «Уэмбли», вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает газета Independent.

Стало известно, что на заводе по переработке отходов в Ханна-Клоуз, Нисден, произошёл пожар. На место прибыли 20 пожарных машин и 125 пожарных. Жителям района рекомендовали закрыть двери и окна и оставаться внутри. Причины пожара и наличие пострадавших уточняются. Работа метро в этом районе приостановлена.

Ранее KP.RU рассказал о крупном пожаре в США. Отмечается, что возгорание произошло в жилом секторе штата Монтана. Причиной пожара стала семейная ссора, однако она привела к катастрофическим последствиям. Из-за пожара пострадали несколько человек, включая детей. Известно, что четыре ребенка погибли.

Рядом со стадионом «Уэмбли» в Лондоне вспыхнул пожар