Музейные воры приняли ценнейший артефакт за бижутерию: браслет из метеорита выбросили на помойку

Воры, похитившие сокровища Вильены, выбросили один из ценнейших экспонатов, приняв его за дешёвку. Фото: wikimedia.org.

Воры, похитившие сокровища Вильены, выбросили один из ценнейших экспонатов, приняв его за дешёвку. Речь идёт о железном браслете из метеоритной руды, который был спасён после ограбления Археологического музея Вильены. Как сообщает El Pais, этот предмет учёные считают одним из двух самых важных в кладе бронзового века.

Браслет оказался на помойке вместе с тремя серебряными чашами и золотым кольцом — вероятно, воры не распознали его ценности, в отличие от позолоченной полусферы.

По данным исследователей, это первые на Иберийском полуострове изделия из внеземного металла. В 2024 году анализ подтвердил, что сплав содержит более 5% никеля и кобальт, что характерно для метеоритов, а не для земной руды.

Археолог Хосе Мария Солер, нашедший браслет в 1963 году, описал его как тёмный металл свинцового оттенка с оксидной коркой. Эксперт Игнасио Монтеро Руис из CSIC пояснил, что в бронзовом веке эти вещи ценились наравне с золотом, но их происхождение и мастера до сих пор остаются загадкой. Всего в коллекции насчитывалось 59 золотых, серебряные и два железных предмета.

Ранее KP.RU писал, что в испанском музее на юго-востоке страны преступники похитили уникальную коллекцию золотых изделий бронзового века. Общий вес награбленного составил около 10 килограммов.