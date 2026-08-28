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НовостиВ мире28 августа 2026 13:06

Музейные воры приняли ценнейший артефакт за бижутерию: браслет из метеорита выбросили на помойку

Укравшие сокровища Вильены воры выбросили один из ценнейших экспонатов
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Воры, похитившие сокровища Вильены, выбросили один из ценнейших экспонатов, приняв его за дешёвку.

Воры, похитившие сокровища Вильены, выбросили один из ценнейших экспонатов, приняв его за дешёвку.

Фото: wikimedia.org.

Воры, похитившие сокровища Вильены, выбросили один из ценнейших экспонатов, приняв его за дешёвку. Речь идёт о железном браслете из метеоритной руды, который был спасён после ограбления Археологического музея Вильены. Как сообщает El Pais, этот предмет учёные считают одним из двух самых важных в кладе бронзового века.

Браслет оказался на помойке вместе с тремя серебряными чашами и золотым кольцом — вероятно, воры не распознали его ценности, в отличие от позолоченной полусферы.

По данным исследователей, это первые на Иберийском полуострове изделия из внеземного металла. В 2024 году анализ подтвердил, что сплав содержит более 5% никеля и кобальт, что характерно для метеоритов, а не для земной руды.

Археолог Хосе Мария Солер, нашедший браслет в 1963 году, описал его как тёмный металл свинцового оттенка с оксидной коркой. Эксперт Игнасио Монтеро Руис из CSIC пояснил, что в бронзовом веке эти вещи ценились наравне с золотом, но их происхождение и мастера до сих пор остаются загадкой. Всего в коллекции насчитывалось 59 золотых, серебряные и два железных предмета.

Ранее KP.RU писал, что в испанском музее на юго-востоке страны преступники похитили уникальную коллекцию золотых изделий бронзового века. Общий вес награбленного составил около 10 килограммов.