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НовостиВ мире28 августа 2026 13:14

Четвертый подозреваемый по делу о поджоге завода в Словакии оказался украинцем

Полиция Словакии задержала четвертого подозреваемого в подготовке поджога на заводе по производству дронов
Мария СПИРИДОНОВА
Четвертый подозреваемый по делу о поджоге завода в Словакии оказался украинцем

Четвертый подозреваемый по делу о поджоге завода в Словакии оказался украинцем

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Четвертый задержанный по делу о подготовке поджога завода по производству дронов в Словакии оказался гражданином Украины. Об этом сообщил заместитель главы управления по борьбе с организованной преступностью республики Петер Брндиар на пресс-конференции.

Подозреваемый был задержан на востоке страны в городе Кошице. Ранее глава словацкой полиции Яна Машкарова информировала о задержании четвертого подозреваемого.

В начале недели полиция Словакии предотвратила попытку поджога завода по выпуску беспилотников на востоке страны. Целью злоумышленников стал завод украинской компании Skyeton в окрестностях города Прешов, где производят беспилотники для украинской армии. Обвинение в подготовке особо тяжкого преступления уже предъявлено трем фигурантам — еще гражданину Украины и двум гражданам Латвии.