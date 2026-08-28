Гаагский суд не дал Ратко Младичу умереть в Сербии

Вучич: Гаагский суд специально не дал Ратко Младичу умереть в Сербии Фото: REUTERS.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Международный уголовный суд в Гааге не позволил генералу Ратко Младичу, бывшему командующему армией боснийских сербов, скончаться на родине.

«Они не хотели, чтобы он умер в Сербии, как он сам того желал. Это беспрецедентный, нецивилизованный поступок. В эти дни я сталкиваюсь с самым сильным давлением со стороны государств региона, изнутри страны и со всего мира», - сообщил Вучич журналистам в ходе посещения муниципалитета Осечина.

Вучич заявил, что Белград организует достойные похороны Младича, если этого потребует его семья.

Младич скончался в тюрьме ООН в Гааге 27 августа. Глава правящей партии Республики Сербской Милорад Додик назвал его смерть преднамеренным убийством. Министр юстиции Сербии Ненад Вуйич заявил, что Белград проведет похороны генерала с государственными почестями, но место захоронения определит семья.

Младич был приговорен к пожизненному заключению Международным трибуналом за геноцид и преступления против человечности в 2017 году. Он скрывался от правосудия 16 лет, арестован в 2011 году и отправлен в Гаагу. Трибунал неоднократно отказывал ему в досрочном освобождении по состоянию здоровья.

Ранее KP.RU сообщил, что власти Сербии проведут церемонию прощания с бывшим командующим армией боснийских сербов Ратко Младичем по всем государственным протоколам. Место захоронения выберет его семья, заявил министр юстиции Ненад Вуйич.