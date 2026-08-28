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НовостиОбщество28 августа 2026 13:27

Роскосмос объявил о готовности Тетерятникова и Кивиряна к миссии Crew-13

Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян успешно сдали экзамены и зачёты для полёта на Crew Dragon к МКС
Анна АДАМАЙТЕС
Роскосмос: Космонавты Тетерятников и Кивирян готовы к миссии Crew-13

Роскосмос: Космонавты Тетерятников и Кивирян готовы к миссии Crew-13

Фото: REUTERS.

Комиссия признала космонавтов Роскосмоса Сергея Тетерятникова и Арутюна Кивиряна готовыми к космическому полёту в составе миссии Crew-13. Об этом 28 августа сообщили в госкорпорации.

Космонавты сдали все необходимые зачёты и экзамены, выполнили комплексные тренировки по программе полёта на российском сегменте МКС. Тетерятников входит в основной экипаж, Кивирян — в дублирующий. Запуск состоится во второй половине 2026 года в рамках соглашения о перекрёстных полётах между Роскосмосом и NASA.

Ранее KP.RU писал, что Роскосмос обнародовал график лунных миссий до 2036 года, включающий девять космических аппаратов. В рамках нацпроекта «Космос» предусмотрены орбитальные зонды «Луна-26» и «Луна-29», два малых посадочных аппарата «Луна-27» для изучения полюсов, а также тяжёлая платформа с двумя луноходами для расширения радиуса исследований.