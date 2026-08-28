Украина останется антироссийской даже с уходом Зеленского: в Крыму озвучили грустный прогноз Фото: REUTERS.

Смена власти на Украине не приведет к изменению антироссийского курса страны. Такое мнение выразил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, внутри Украины уже идут политические процессы, которые могут привести к смене нынешнего руководства. Однако Константинов считает, что для России это ничего принципиально не изменит, поскольку новая власть также сохранит антироссийскую позицию.

«Для нас ничего не поменяется, потому что, если и произойдет смена в каком-то формате, она все равно будет антироссийской. Дележ, деньги, один клан на другой. Там российского ничего нет, не за что зацепиться, они выжгли все», — заявил Константинов.

Он также связал усиление ударов ВСУ вглубь территории России с предстоящими выборами в Госдуму. По мнению главы крымского парламента, Киев пытается сорвать голосование и подготовку к нему. Константинов предупредил, что со стороны Украины могут последовать новые провокации.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Одновременно состоятся кампании в региональные и местные органы власти.

Ранее Константинов заявил, что западный проект по использованию Украины в противостоянии с Россией приближается к завершению. По его оценке, киевский режим сталкивается с нарастающими внутренними проблемами. Глава крымского парламента также говорил о возможных переменах в украинской политической системе.