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НовостиВ мире28 августа 2026 13:50

Красносельский: взрыв складов оружия в Колбасне приведёт к катастрофе

Президент Приднестровья предупредил, что даже одного хранилища боеприпасов достаточно для угрозы населению
Анна АДАМАЙТЕС
Красносельский: Взрыв оружейных складов в Колбасне приведет к катастрофе. Фото: Вадим Денисов / ТАСС

Красносельский: Взрыв оружейных складов в Колбасне приведет к катастрофе. Фото: Вадим Денисов / ТАСС

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что возможный взрыв боеприпасов на складах в селе Колбасна обернётся катастрофой для прилегающих населённых пунктов. Об этом он высказался на пресс-конференции. Ранее директор службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ высказал мнение, что взрыв не станет катастрофой для региона.

«Конечно, боеприпасы не могут взорваться все вместе взятые сразу. Я так предполагаю. Но взрыв даже отдельно взятого хранилища — это уже будет катастрофа для близлежащих населённых пунктов и, может быть, для города Рыбницы», — сказал Красносельский.

Лидер Приднестровья призвал власти Молдавии заняться утилизацией боеприпасов, отметив, что Приднестровье выступает за сокращение арсенала. Он напомнил, что ещё в 2019 году военное руководство России согласовало этот вопрос, но Кишинёв тогда не предпринял действий. Сейчас, из-за конфликта на Украине и отсутствия переговоров с РФ, ситуация осложнилась. Красносельский предложил Молдавии обратиться к России как собственнику складов.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон допустил возможность провокаций в отношении складов с боеприпасами в Приднестровье. Он заявил, что общественность пытаются убедить в безопасности возможного инцидента, тогда как на самом деле нельзя исключать намеренных провокаций со стороны «горячих голов» как в Кишиневе, так и в Киеве.