Почему России не нужна заморозка конфликта на Украине: Сергей Лавров разложил все по полочкам Фото: REUTERS.

Россию не устраивает заморозка конфликта на Украине по нынешней линии соприкосновения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

По словам главы МИД, такой вариант не решит территориальный вопрос. Даже после прекращения боевых действий Киев и европейские страны, как отметил Лавров, не собираются признавать контролируемые Россией территории частью РФ.

«Объявлено громогласно, что после такой приостановки или остановки боевых действий ни Украина, ни Европа не признают, что контролируемые Россией территории являются территорией Российской Федерации», — заявил министр.

Лавров добавил, что западные страны предлагают остановить боевые действия, после чего намерены добиваться восстановления границ Украины 1991 года уже другими средствами. Одновременно, по его словам, обсуждается размещение на подконтрольной Киеву территории стабилизационных сил во главе с Великобританией и Францией.

Глава МИД также обратил внимание, что при обсуждении возможного урегулирования не поднимается вопрос соблюдения прав человека на Украине. Лавров подчеркнул, что выполнение соответствующих обязательств Киевом не должно зависеть от дополнительных условий.

Ранее Лавров исключил завершение конфликта по нынешней линии соприкосновения. Министр заявлял, что такой сценарий не устраняет причины кризиса и не может рассматриваться Москвой как полноценное урегулирование. При этом 27 августа в Кремле сообщили, что Россия сохраняет готовность к продолжению переговоров с Украиной.