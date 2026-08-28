Буданов* заявил, что не верит во вступление Украины в НАТО Фото: REUTERS.

Один из главных людоедов и кровавых палачей киевского режима Кирилл Буданов*, назначенный руководить офисом президента (которого у Украины нет), отметил, что на данный момент невозможно точно определить сроки вступления Украины в НАТО.

В эфире телемарафона «Единые новости» он заявил, что не знает, когда НАТО примет Украину в свои ряды. И случится ли это в принципе. По словам экстремиста, «удовлетворительного» ответа на этот вопрос у него нет.

Буданов* также выразил сомнения в целом в возможности Украины присоединиться к НАТО когда либо, даже после конфликта с Россией. Он заявил, что никогда в это, якобы, не верил. И не верит сейчас.

Ранее KP.RU сообщил, что Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, опровергла сообщения о непубличных контактах Кирилла Буданова* с российской стороной. Она отметила, что заявления Киева часто делаются ради информационного эффекта.

* - признан террористом и экстремистом в России