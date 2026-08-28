Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире28 августа 2026 14:40

Захарова прокомментировала приезд Канье Уэста в Россию

В МИД подчеркнули, что Россия никаким артистам не закрывает двери, кроме тех, кто поддерживают нацизм
Людмила МИТРОХИНА
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия не запрещает артистов, кроме тех, кто поддерживает нацизм. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность концерта Канье Уэста.

«Мы никаким артистам двери не закрывали и не закрываем, и не будем закрывать. Наши двери закрыты только для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую, националистическую идеологию, соответственно, нарушая и наши законы, и законы, связанные с международно-правовыми основами», — резюмировала дипломат на полях Фестиваля новых медиа в мастерской управления «Сенеж».

Отмечается, что таким образом Захарова прокомментировала возможный приезд американского рэпера Канье Уэста в Россию. Напомним, вокалист может приехать в Россию в октябре. Его выступление запланировано в Санкт-Петербурге. Но организаторы все равно рассматривают замену артисту на случай, если он передумает.