Захарова прокомментировала приезд Канье Уэста в Россию

Россия не запрещает артистов, кроме тех, кто поддерживает нацизм. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность концерта Канье Уэста.
«Мы никаким артистам двери не закрывали и не закрываем, и не будем закрывать. Наши двери закрыты только для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую, националистическую идеологию, соответственно, нарушая и наши законы, и законы, связанные с международно-правовыми основами», — резюмировала дипломат на полях Фестиваля новых медиа в мастерской управления «Сенеж».
Отмечается, что таким образом Захарова прокомментировала возможный приезд американского рэпера Канье Уэста в Россию. Напомним, вокалист может приехать в Россию в октябре. Его выступление запланировано в Санкт-Петербурге. Но организаторы все равно рассматривают замену артисту на случай, если он передумает.