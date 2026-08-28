Самолет НАТО весь день кружил над Черным морем: он летал больше восьми часов подряд

Самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II. Фото: United States Army / commons.wikimedia.org

Самолет-разведчик НАТО Bombardier ARTEMIS II провел над Черным морем около восьми с половиной часов. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Борт поднялся с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце примерно в 08:40 мск. Все это время он курсировал над нейтральными водами в южной части Черного моря с запада на восток и обратно.

Самолет держался на высоте около 12,5 километра и не использовал воздушные коридоры, предназначенные для гражданской авиации. ARTEMIS II оснащен оборудованием для разведки, обработки сигналов, перехвата и расшифровки данных.

В июле этот же самолет провел в воздухе над Черным морем рекордные девять часов. Минувшей ночью в том же районе работал стратегический разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix под управлением ВВС Италии. Он вылетел с базы Сигонелла на Сицилии, выполнил несколько кругов над морем и вернулся обратно.

Накануне разведывательный беспилотник НАТО потерял связь с базой во время полета над Черным морем. Аппарат продолжал двигаться по круговой траектории над нейтральными водами. Ранее в августе самолеты-разведчики альянса неоднократно фиксировали и в других районах вблизи российских границ.