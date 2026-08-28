В Чувашии трое подростков подозреваются в терроризме Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чувашии возбуждено уголовное дело против трех подростков за участие в террористической организации. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по республике.

«Возбуждены уголовные дела в отношении трех несовершеннолетних жителей города Канаш. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)», — отмечается в сообщении от следственного комитета.

Подчеркивается, что подростки 14, 15 и 16 лет обвиняются в участии в террористической организации с апреля по июнь 2026 года через интернет. Они размещали видеоролики и пропагандировали её деятельность в соцсетях, а также наносили символику на здания в Канаше. Сейчас они находятся под домашним арестом. Следствие по делу продолжается.

Ранее KP.RU рассказал, что сейчас все больше подростков вовлекают в криминал. При этом вражеские спецслужбы работают на привлечение несовершеннолетних в террористические организации.