Путин процитировал Менделеева, обсуждая передовые российские разработки

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин процитировал великого русского ученого Дмитрия Менделеева, говоря о передовых разработках РФ, представленных на форуме "Сильные идеи для нового времени".

«Не могу удержаться от того, чтобы не напомнить слова Дмитрия Менделеева, которые им были сказаны тогда. "Смотреть нашу выставку — значит узнавать, учиться, разбирать, мыслить, а не просто гулять, смотреть и отдыхать. На каждом шагу встречается все новое, иное, неожиданное, поучительное, притом свое и часто передовое". Это очень актуально и для сегодняшнего дня», — резюмировал глава государства на форуме.

Путин работает в Нижнем Новгороде, посетив форум "Сильные идеи для нового времени". Он напомнил, что 130 лет назад здесь прошла Всероссийская промышленная и художественная выставка с участием выдающихся российских новаторов.

Ранее KP.RU рассказал, что у президента России довольно обширная программа в Нижнем Новгороде. Вначале он посетит форум «Сильные идеи для нового времени». Потом он поговорит с губернатором региона, а также посетит автомобильный завод VOLGA.