Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2026 15:44

Животные продолжают массово гибнуть после вакцинации «Мультиканом-8»: уже около 300 жертв

Baza: После вакцинации «Мультиканом-8» погибли уже около 300 собак
Людмила МИТРОХИНА
Животные продолжают массово гибнуть после вакцинации «Мультиканом-8»: уже около 300 жертв

Животные продолжают массово гибнуть после вакцинации «Мультиканом-8»: уже около 300 жертв

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После вакцинации препаратом «Мультикан-8» погибли около 300 собак. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.

По данным издания, серия № 21 вызвала у животных те же симптомы, что и серия № 20: боль, зуд, высокую температуру, судороги и неврологические нарушения.

«В крови погибших и при вскрытии, по словам владельцев, обнаружен вирус Ауески (острое вирусное заболевание домашних и диких животных, которое поражает нервную систему и сопровождается сильным зудом)», — пишет издание.

Также отмечается, что якобы неофициальные исследования тоже выявили наличие этого вируса в вакцине. Официальных подтверждений, что причиной смерти животных стала именно вакцина, нет.

Владельцы утверждают, что до прививки животные были здоровы. Через 1–3 дня после укола появлялись судороги, запрокидывание головы и внутренние кровотечения, после чего животные умирали за 2–3 дня.

Ранее KP.RU попытался разобраться в гибели животных из-за вакцинации. Ветеринарный врач выдвинула несколько версий, почему собаки скончались после прививки.