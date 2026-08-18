Несколько владельцев собак считают, что питомцы умерли после вакцинации от бешенства. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославской области приостановили вакцинацию животных препаратом «Мультикан-8». Как оказалось, после прививок несколько собак умерли в муках – страдая от судорог, не реагировали на слова, грызли себе лапы. По разговорам из сети, погибло уже не менее 100 собак разных пород. Но что стало причиной гибели домашних собак, мог ли препарат, который выпускается много лет, привести к смерти животных, какие факторы могли повлиять на качество препараты и что теперь делать, если по графику предстоит вакцинация «Мультиканом-8»? Эти вопросы KP.RU задал ветеринару, врачу-хирургу с 26-летним стажем в Москве Екатерине Гуляевой.

В чатах владельцев собак паника. Хозяева животных из разных регионов рассказали, что потеряли домашних питомцев после вакцинации «Мультиканом-8» серии №20. Тревога всех обладателей собак понятна. Ведь компания выпускает вакцину от бешенства много лет и, по сути, препарат сейчас стал основным на рынке.

В ГБУ Ярославской области «Центр ветеринарии» сообщили, что пошли даже на крайние меры – приостановили вакцинацию:

- При использовании вакцины проявились поствакцинальные осложнения в состоянии здоровья у вакцинированных животных.

Сейчас проводится сбор данных для подготовки жалобы в адрес производителя. В организации также уточнили, что транспортировка и хранение вакцины были выполнены по всем правилам и раньше никаких нареканий не было.

Владельцы собак уверяют, что животные до прививки были здоровы, хорошо себя чувствовали, а на 4-5 день после вакцинации начиналось страшное. Симптомы у всех пород были примерно одинаковые - температура, слюнотечение, зуд, судороги, понос.

Могла ли вакцина «Мультикан-8» стать причиной гибели собак

Что же произошло с вакциной, могла ли она стать причиной гибели собак? Ветеринар Екатерина Гуляева прокомментировала все возможные версии.

- Если предположить, что на предприятии произошел сбой и из-за человеческого и технического фактора на рынок попала не инактивированная вакцина, а живая. Но даже в таком случае живая вакцина не может убить здоровую собаку. У взрослого животного иммунитет формировался годами, и живой вирус из вакцины просто не способен так быстро уничтожить его. Чтобы выяснить это, необходимо взять анализы, которые покажут высокий титр. Пока таких результатов никто не публиковал.

Если в какой-то конкретной партии был брак — это нужно расследовать, наказать виновных и устранить ошибки. Но давайте сначала искать правду с помощью науки и вскрытий, а не обвинять и паниковать.

Если бы взяли одно поголовье, провакцинировали и зафиксировали смертельные случаи, то связь с препаратом была бы более очевидной, здесь такой явной взаимосвязи нет. Это как если бы женщина утром красила волосы в парикмахерской, а вечером умерла от инфаркта, никто бы даже не стал связывать два эти события. А народная молва и паника в чатах всегда собирают все симптомы и действия в одну кучу.

Возможно, погибшие собаки имели другие заболевания или провоцирующие факторы. Даже тепловой удар, а сейчас жарко, может привести к смерти, а хозяин даже не подумает о такой угрозе. Я очень часто сталкиваюсь с элементарными вещами, когда владельцы кошек уверяют, что их питомцы не грызут цветы, а приходишь к ним и видишь пожамканные листья. Они отмахиваются, мол всего один раз. Но для кошки или собаки даже очень небольшой дозы вещества, которое для человека может быть вполне безопасным, хватает, чтобы привести к гибели.

Опасно ли теперь ставить вакцину «Мультикан-8»

По словам Екатерины Гуляевой, двукратное вакцинирование уже не дает 100% защиты от бешенства.

- Согласно последним гайдам WSAVA (Всемирной ассоциации ветеринарии мелких домашних животных) за 2024 год, протоколы вакцинации требуют особого внимания. Материнский иммунитет, который щенок получает с молоком, часто «побеждает» вакцинный штамм, нейтрализуя его. Именно поэтому рекомендация звучит так: щенков необходимо прививать многократно — до 6 раз до достижения шестимесячного возраста, то есть каждый месяц, а потом реже. Двукратная вакцинация, которую мы часто применяем, к сожалению, не всегда дает надежную защиту из-за этого самого конфликта антител.

Часто звучит вопрос: «Почему вы используете «Мультикан», если есть другие?» Отвечаю прямо: других легальных альтернатив в нужных объемах у нас сейчас нет. Да, владельцы могут найти нелегальные пути: купить прививку с рук, привезти из Европы. Но вакцины требуют строжайшего температурного режима и риск будет на вашей совести.

Сама Екатерина прививает «Мультиканом-8» своих кошку и собаку, и не намерена отказываться от вакцины:

- Гибель питомца — это огромное горе для семьи. Но настоящая трагедия — это смерть человека. Бешенство и лептоспироз — это смертельно опасные инфекции для людей. Можете заразиться вы, дети, соседи. Когда в клинику привозят невакцинированных животных, я всегда смотрю с ужасом, потому что это опасность для меня, как для врача, и всех, кто находится в стационаре. Риск того, что непривитая собака заразится бешенством, укусит владельца или прохожего, и человек умрет в муках, несоизмеримо выше любых гипотетических рисков от применения «Мультикана».

Вакцина от бешенства для животных - самая популярная и востребованная в ветеринарии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания «ВЕТБИОХИМ», выпускающая «Мультикан», прокомментировала сообщения о гибели собак. Производитель отметил, что препарат этой серии использовался в разных регионах страны, но только из Ярославской области поступили неофициальные данные о гибели животных.

- Причины произошедшего устанавливаются. Сам по себе факт вакцинации животных не является достаточным основанием для установления причинно-следственной связи между применением вакцины и случаями гибели. Такая связь либо ее отсутствие могут быть установлены только по результатам комплексного исследования всех обстоятельств каждого случая. Для изучения ситуации специалисты компании направлены в Ярославскую область. Также проводится дополнительная проверка «Мультикан-8» серии 20. Компания готова предоставить необходимые образцы для проведения независимых исследований и взаимодействует с региональной ветеринарной службой.

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