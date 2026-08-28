Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 августа 2026 15:59

Захарова призвала Пашиняна не вешать лапшу на уши и принять ответственность

Захарова заявила, что Пашинян должен принять ответственность за события 2022 года, а не перекладывать вину на ОДКБ
Сергей КУДРИН
Захарова призвала Пашиняна не вешать лапшу на уши и принять ответственность, фото: МИД РФ

Захарова призвала Пашиняна не вешать лапшу на уши и принять ответственность, фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну нужно поступить по-мужски, и принять ответственность за события 2022 года. А не пытаться свалить вину на Россию или ОДКБ. По мнению Захаровой, Пашиняну давно пора перестать "вешать всем лапшу на уши".

"Когда вам задают неудобные вопросы, прекратите снимать с себя вину, сваливать ответственность с себя и перекладывать её на всех, до кого дотянулись, кто лично вам не нравится", - написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова напомнила, что Россия выполнила свои обязательства, а ОДКБ направляла в Армению спецкомиссию. Но Пашинян продолжает вешать лапшу на уши своим избирателям.

Ранее KP.RU сообщил, что в Армении начались репрессии против политических сил, поддерживающих укрепление связей с Россией, что противоречит ожиданиям общества. Россия надеется на свободное участие этих сил в политической жизни страны.

KP.RU следит за развитием событий