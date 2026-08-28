Захарова призвала Пашиняна не вешать лапшу на уши и принять ответственность, фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну нужно поступить по-мужски, и принять ответственность за события 2022 года. А не пытаться свалить вину на Россию или ОДКБ. По мнению Захаровой, Пашиняну давно пора перестать "вешать всем лапшу на уши".

"Когда вам задают неудобные вопросы, прекратите снимать с себя вину, сваливать ответственность с себя и перекладывать её на всех, до кого дотянулись, кто лично вам не нравится", - написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова напомнила, что Россия выполнила свои обязательства, а ОДКБ направляла в Армению спецкомиссию. Но Пашинян продолжает вешать лапшу на уши своим избирателям.

Ранее KP.RU сообщил, что в Армении начались репрессии против политических сил, поддерживающих укрепление связей с Россией, что противоречит ожиданиям общества. Россия надеется на свободное участие этих сил в политической жизни страны.

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