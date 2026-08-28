"Вопрос надо разруливать": Ушаков анонсировал диалог Путина и Пашиняна по евроинтеграции Армении

Ушаков: Путин и Пашинян обсудят евроинтеграцию Армении Фото: REUTERS.

В Кремле прокомментировали новости о том, что Армения может стать участником ЕС. Стало известно, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никола Пашинян обсудят этот вопрос. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Конечно, эта линия армянского руководства вызывает у нас большую озабоченность. Мы не хотели бы общаться с лидерами, которые нам симпатизируют, в то время, когда они сидят за решеткой. Это не дело. Этот вопрос надо разруливать», — подчеркнул представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Напомним, Пашинян заявил, что намерен сделать все, чтобы Армения стала членом ЕС. Но при этом он не спешит выходить из ЕАЭС, пользуясь всеми благами альянса. Однако эти союзы по сути являются конкурирующими, одна страна не может состоять в двух альянсах сразу.