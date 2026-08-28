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НовостиПолитика28 августа 2026 16:37

Monde: Все крупные порты Украины парализованы уже более месяца

Россия полностью остановила работу всех крупных украинских портов
Сергей КУДРИН

Фото: REUTERS.

Крупные черноморские порты Украины уже более месяца не работают, и попытки найти альтернативные маршруты для доставки грузов пока только приводят к росту затрат, сообщает газета Monde.

"В течение более месяца движение судов в трех крупных портах региона - Одессе, Черноморске и Южном - остановилось", - сказано в публикации.

Уточняется, что порты официально не закрыты, но крупные компании перестали отправлять туда суда. Украинские компании переключаются на Дунай, железную дорогу и автоперевозки, но это не способно даже уравняться с пропускной способностью черноморских портов. Транспортные расходы постоянно растут, а доставка стала в разы дольше.

Ранее KP.RU сообщил, что порядка 70 судов стоят в очереди в украинские порты на Дунае, где пропускная способность не превышает трёх кораблей в сутки.