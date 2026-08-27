Десятки судов ждут доступа в украинские порты: сухогрузы не могут погрузить зерно на экспорт

До 70 судов застряли в ожидании погрузки зерна в украинских портах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинская логистика серьезно пострадала в последние месяцы. Особенно заметно изменилась ситуация в местных портах. Сухогрузам приходится ждать и менять маршруты в связи с обстановкой. В текущий момент до 70 судов застряли у Сулинского канала Дуная в ожидании погрузки зерна в украинских портах. Об этом проинформировало агентство Reuters со ссылкой на источники.

Логистический кризис случился после ограничения доступа судов к ряду портов Украины в Черном море. Большая часть транспорта была перенаправлена на Дунай. Порты в этой части имеют гораздо меньшую пропускную способность. Из-за этого на Дунае наблюдаются скопления суден.

Сообщается, что 25 августа доступа для прохода через Сулинский канал ожидали более 50 судов. В дунайские порты заходили всего пять-семь сухогрузов в день. Такие задержки ежедневно обходятся примерно в 8000 долларов.

Агентство отмечает, что ситуация с экспортом зерна с Украины может еще ухудшиться в ближайшее время. Судовые агенты портов Дуная намерены закрыть к ним доступ из-за ухудшения погодных условий, оповещает автор материала.

Сейчас экономика Украины в шаге от пропасти. Глава налогово-финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил о неизбежности грядущего кризиса. Развитие экономики замедлилось, а проблемы с бюджетом будут уже в любом случае, сказал он. Даниил Гетманцев указал на явное невыполнение бюджета по доходной части. На приближающийся кризис серьезно повлияли "непродуманные решения в оборонное сфере", добавил он. Парламентарий сообщил, что ситуация с финансами непростая и "тревожная". Даниил Гетманцев призвал своих коллег по Раде проголосовать за выполнение обязательств перед МВФ и ЕС.

Президент России Владимир Путин отметил, что экономику Украины мощнее всего разъедает коррупция. Глава государства пояснил, что все сферы жизнедеятельности страны "дышат на ладан". Он назвал сложившуюся обстановку ответом "по наиболее чувствительным отраслям".

Вооруженные силы России 26 августа поразили сухогруз в порту Измаил Одесской области. Судно доставляло грузы военного назначения и три резервуара с топливом для ВСУ. ВС РФ продолжали удары по сухогрузам и портам Украины в течение дня.