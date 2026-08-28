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НовостиВ мире28 августа 2026 17:04

Экс-министр обороны Украины Федоров стал советником министра обороны Италии

Федоров продолжил карьеру в Италии
Людмила МИТРОХИНА
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров

Фото: REUTERS.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров продолжит свою карьеру в Италии. Он стал советником министра обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом Федоров написал в Telegram-канале.

«Федоров стал советником министра обороны Италии [Гвидо] Крозетто по оборонным инновациям. В этой роли он будет помогать Италии развивать технологии современной войны», — подтвердила информацию пресс-служба бывшего украинского министра.

Напомним, Федоров был отправлен в отставку главарем киевского режима Владимиром Зеленским. После увольнения министра на Украине началась волна протестов. Также Федоров открыл настоящую компанию против нелегитимного президента Украины. Он заявил, что Зеленскому пора бы провести выборы на Украине. На Западе такие «междуусобные войны» восприняли критически. Брюссель постарался максимально отстраниться от конфликта.