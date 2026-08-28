Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров Фото: REUTERS.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров продолжит свою карьеру в Италии. Он стал советником министра обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом Федоров написал в Telegram-канале.

«Федоров стал советником министра обороны Италии [Гвидо] Крозетто по оборонным инновациям. В этой роли он будет помогать Италии развивать технологии современной войны», — подтвердила информацию пресс-служба бывшего украинского министра.

Напомним, Федоров был отправлен в отставку главарем киевского режима Владимиром Зеленским. После увольнения министра на Украине началась волна протестов. Также Федоров открыл настоящую компанию против нелегитимного президента Украины. Он заявил, что Зеленскому пора бы провести выборы на Украине. На Западе такие «междуусобные войны» восприняли критически. Брюссель постарался максимально отстраниться от конфликта.