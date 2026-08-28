Ozon начнёт размещать и продавать товары не на складах, а в пунктах выдачи Фото: Shutterstock.

В условиях, когда украинские нацисты выцеливают склады маркетплейсов, компании вынуждены менять подход к работе. Ozon объявил о переходе на радикально новую систему продаж, по которой склады значительно утратят свою значимость. С 10 сентября 2026 года маркетплейс начнёт размещать товары непосредственно в пунктах выдачи заказов (ПВЗ).

Как сообщили в пресс-службе компании, переход на новую систему будет осуществлён в два этапа. Сперва, с 10 сентября, будет тест. Если покупатель отказывается от товара или не забирает его - он будет храниться в ПВЗ ещё две недели, а его карточка на сайте снова станет активна. Если его закажет кто-то другой - он сможет сразу же забрать свою покупку, или её доставит курьер в тот же день.

Второй этап запланирован на октябрь, и он уже будет куда более глобальным. Продавцы смогут привозить свои товары сразу на ПВЗ, и стоимость для них будет равноценна услугам склада. Однако выручку будут получать уже напрямую собственники пунктов выдачи, что заодно поднимет их выручку и привлекательность как бизнес-модели. Подчёркивается, что в России сейчас более 80 тыс. пунктов выдачи, и они вполне смогут заменить несколько больших складов при иной организации работы.

Ранее KP.RU сообщил, что украинские боевики сожгли на складах маркетплейсов более 11 млн только одних книг.