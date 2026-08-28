Путин высказался об инженерах российского автопрома

Путин заявил, что инженеры российского автопрома могут заглянуть в будущее Фото: REUTERS.

Инженеры отечественного автомобилестроения способны заглядывать в будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Горьковского автомобильного завода.

В ходе беседы с рабочими предприятия один из участников встречи заметил, что благодаря реализации нового проекта удастся получить суперсовременную линейку новейших легких коммерческих автомобилей, которые в ближайшие десятилетия будут решать транспортные задачи.

"Очень важно, что вы смотрите, заглядываете за горизонт, в будущее заглядываете - через два-три десятилетия будет то-то, то-то", - сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что очень приятно констатировать, что есть люди, в том числе в этой отрасли, которые знают, хотят, и делают все для того, чтобы через два, три десятилетия у России было все стабильно, надежно и прочно.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин заявил, что будущее за гибридным транспортом. Он заметил, что эксперты в Европе размышляют о том, правильно ли они сделали, что все вкладывали именно в электротранспорт.