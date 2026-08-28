В подконтрольном ВСУ Запорожье прозвучала серия взрывов Фото: REUTERS.

В городе Запорожье, находящемся под контролем киевского режима, произошли новые взрывы, уже третьи за день, информирует агентство «Укринформ». Первоначально сообщалось о предыдущих взрывах на фоне воздушной тревоги. Сейчас ракетная опасность в Запорожье также объявлена.

Отметим, что никакой официальной информации с украинской стороны не поступает - киевские силовики жестоко карают каждого, кто сообщит хоть какие-то детали, даже число пострадавших или районы, где были повреждены какие-либо объекты.

Напомним, что удары ВС РФ уже полностью остановили работу, например, всех крупнейших портов на Украине. В результате этого оказалась практически мертва как внешняя торговля, которая и так была слабой, так и поставки оружия, боеприпасов, снаряжения и провизии для ВСУ со стороны Евросоюза. Теперь корабли идут через порты на Дунае, но там пропускная способность не превышает трёх судов в сутки, а в очередях стоят более 70 сухогрузов.