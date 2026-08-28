В Херсонской области пропало электричество после удара ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские нацисты атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Херсонской области, что привело к отключению электричества в регионе. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо в MAX.

"По информации Министерства топливно-энергетического комплекса Херсонской области, с прошлой ночи в регионе отсутствует электроснабжение. Причина - очередная атака противника на энергетическую инфраструктуру", - написал глава региона.

Губернатор отметил, что силы ПВО нейтрализовали большую часть воздушных целей, однако несколько, к сожалению, сумели просочиться через оборону и поразить электростанции. Специалисты энергетики активно восстанавливают подачу электричества. О точных сроках говорить пока рано, но Сальдо поблагодарил энергетиков за труд в сложных условиях.

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