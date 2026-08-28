В Киевской области после взрыва перекрыли движение по трассе до Чопа Фото: REUTERS.

В Киевской области перекрыто движение на участке автодороги М-06, ведущей из Киева в Чоп. Это произошло после взрыва и последующего пожара, случившихся на фоне воздушной тревоги. Об этом заявил Алексей Белошицкий, начальник департамента патрульной полиции Украины.

«Перекрыто движение всех транспортных средств с 15 по 32 км автодороги М-06 Киев - Чоп в обоих направлениях», - написал Белошицкий в телеграм-канале.

На Житомирской трассе под Киевом произошёл взрыв, вызвавший мощный пожар и вторичную детонацию. Трасса является частью международного маршрута М-06, соединяющего Киев с Чопом на границе с Венгрией. При этом подробности происходящего, как обычно на Украине, не уточняются.

Ранее KP.RU сообщил, что в Запорожье, контролируемом Украиной, за сутки прогремели три взрыва. В городе объявлена воздушная и ракетная опасность. Официальные украинские источники не дают информации о взрывах и пострадавших.