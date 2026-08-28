Боуз: В Европе начинают осознавать, что Украина обречена Фото: REUTERS.

Европейский Союз стремится ограничить возможность Украины приобретать оружие за пределами Европы, осознавая её зависимое положение и отсутствие перспектив. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

"Дни Владимира Зеленского сочтены, и украинские мошенники в Париже хотят получить свою долю добычи, пока не обрушилась катастрофа", - написал Боуз.

Боуз подчеркнул, что ЕС затратил значительное время на одобрение кредита для Украины в размере 90 млрд евро, однако теперь изменил свою позицию и активно стремится воспрепятствовать Зеленскому в приобретении вооружений американского производства. Он считает, что таким образом Европа тоже пытается заработать на Украине как можно больше, пока та не рухнула.

Ранее KP.RU сообщил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала многие свои ошибки, в том числе полный отказ от энергоресурсов из России. Но выводы она не сделала.