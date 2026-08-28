Куят: политики Запада боятся признать провал своей стратегии по Украине Фото: REUTERS.

Стратегия Запада в отношении Украины потерпела неудачу, однако европейские политики опасаются открыто признать ошибки. Об этом заявил бывший председатель Военного комитета НАТО Харальд Куят.

"Мы почти пять лет твердили, что украинцы победят. Очень трудно признать, что мы просчитались. Ни у одного политика не хватит смелости, чтобы сказать: "Это была ошибка, мы поступили неправильно", - сказал он на YouTube-канале.

Куят подчеркнул, что дальнейшие поставки оружия и финансовая помощь для продолжения конфликта не улучшают положение украинцев. По его мнению, главным приоритетом должно стать быстрое урегулирование, однако до европейцев "это никак не доходит".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российская сторона в любое время готова вернуться за стол переговоров с Украиной и продолжить диалог именно с того места, где он был прерван.

Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия предпочитает мирные способы, но вынуждена продолжать спецоперацию из-за отсутствия альтернативы для защиты своих интересов.