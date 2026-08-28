Bloomberg: США не сообщили союзникам ЕС детали поездки главы ЦРУ в Москву. Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

Европейские союзники не были проинформированы Вашингтоном о деталях переговоров директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, состоявшихся в Москве. Об этом со ссылкой на европейских чиновников сообщает Bloomberg.

Согласно данным агентства, ни один из европейских источников не получил от США какой-либо конкретики о содержании переговоров Рэтклиффа с директором СВР Сергеем Нарышкиным.

О целях визита собеседники судят исходя из собственных разведданных и практики поведения Вашингтона в таких случаях. Как отмечает Bloomberg, в последнее время в странах НАТО обсуждают важность активизации контактов с Россией по линии разведки и военных ведомств с целью минимизировать риски ошибочных решений и недопонимания.

Напомним, что Рэтклифф посетил Москву 25 августа. Нарышкин подтвердил, что переговоры с главой ЦРУ в Москве носили сугубо рабочий и профессиональный характер.