Reuters: Тайвань ускорил укрепление обороны из-за предполагаемого удара Китая

Reuters: Тайвань ускорил укрепление обороны, готовясь к удару Китая Фото: REUTERS.

Тайвань ускорил подготовку к удару Китая, усиливая оборону одного из ключевых элементов защиты острова - архипелага Пэнху. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По мнению источников агентства, включающий около 90 островов архипелаг может якобы стать одной из первых целей КНР. Контроль над Пэнху позволит тайваньским силам эффективнее противостоять китайскому флоту и наносить по нему ракетные удары.

К возможному конфликту готовят и местных жителей. Издание отмечает, что из примерно 110 тысяч жителей Пэнху около 1,2 тысячи уже приняли участие в государственной программе по повышению устойчивости общества.

Ранее Китай провел специальную правоохранительную операцию в акватории к востоку от Тайваня. Это стало ответом на одностороннее решение Японии и Филиппин начать переговоры о делимитации морской границы в районе восточнее острова.