КСИР полностью контролирует Ормуз: акватория закрыта для несогласованных судов

Reuters: КСИР заявил о полном контроле над Ормузским проливом Фото: REUTERS.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о полном контроле над Ормузским проливом. Проход через него закрыт для судов, которые не согласовали движение с иранскими властями. Об этом сообщает Reuters.

"ВМС КСИР заявили, что полностью контролируют Ормузский пролив, он закрыт для судов, следующих без согласования с Тегераном", - следует из материала издания.

Ранее Иран предупредил, что не соблюдающие требования при прохождении Ормузского пролива суда в дальнейшем могут столкнуться с ограничениями. Среди них: штрафы, задержания и конфискация.

Позже Иран задержал индийский танкер, который шел по южному коридору акватории. Судно Haana планировало пройти через Ормузский пролив. Однако оно получило предупреждение о необходимости остановиться.