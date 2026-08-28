Путин встретится с учителями в преддверии Дня знаний Фото: REUTERS.

В субботу, накануне Дня знаний, президент России Владимир Путин встретится с педагогами и победителями предметных олимпиад.

Президент неоднократно подчеркивал, что учителя нуждаются в государственной поддержке. Он отмечал, что их труд имеет глубокий созидательный характер и заслуживает особого уважения.

Так, в июле Путин подписал указ о дополнительных мерах, направленных на повышение престижа педагогической профессии и создание благоприятных условий для работы. Указом был утвержден единый образец удостоверения педагога.

В 2026 году российские школьники взяли 31 медаль на международных олимпиадах: 25 золотых и 6 серебряных.

Напомним, что новый учебный год в школах и колледжах откроется с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.

KP.RU ранее подробно писал о всех изменениях, которые ждут российские школы с 1 сентября.