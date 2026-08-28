Глава Пентагона хочет собрать высшее военное руководство США: что известно

Глава Пентагона Пит Хегсет Фото: REUTERS.

Глава Пентагона Пит Хегсет рассматривает возможность проведения масштабной встречи высшего военного руководства США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, мероприятие может пройти на базе Корпуса морской пехоты в штате Вирджиния. Хегсет планирует представить военным обновленный список директив для ВС США.

Глава Пентагона также намерен обозначить основные приоритеты оборонного ведомства, уточняет газета. Точные даты встречи и окончательный состав участников пока не определены.

Ранее инженерное командование ВМС США объявило тендер на расширение авиабазы Морон. На модернизацию стоянки боевой авиации для размещения дополнительных стратегических бомбардировщиков B-52 с боекомплектом планируют выделить 100 млн долларов.