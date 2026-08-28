Минобороны: взвод ВС РФ уничтожил до 20 боевиков ВСУ за один бой Фото: REUTERS.

По данным Минобороны РФ, взвод управления под руководством лейтенанта Антона Крючкова в ходе одного боя ликвидировал до 20 украинских боевиков.

«В ходе нанесения огневого поражения взводом лейтенанта Крючкова было уничтожено до 20 националистов», — говорится в сообщении.

На одном из тактических направлений спецоперации лейтенант Крючков выполнял задачу по огневому поражению противника. В ходе отражения массированной атаки БПЛА противника офицер применил тактические навыки и поразил два вражеских FPV-дрона, представлявших непосредственную угрозу его подразделению.

В ведомстве уточнили, что благодаря мужеству и профессионализму Крючкова удалось сохранить личный состав и обеспечить огневую поддержку наступающих.

ВС РФ продолжают выполнять цели спецоперации. Накануне подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области, а бойцы группировки «Восток» взяли под контроль Писаревку в Сумской области.