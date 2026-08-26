Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 августа 2026 9:25

ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ освободили Неженку в Запорожской области и Писаревку в Сумской
Мария СПИРИДОНОВА
ВС РФ освободили Неженку в Запорожской области и Писаревку в Сумской

ВС РФ освободили Неженку в Запорожской области и Писаревку в Сумской

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции. За минувшие сутки подразделения Северной группировки освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области, подразделения Восточной группировки установили контроль над Писаревкой в Сумской области, сообщило Министерство обороны РФ.

Кроме того, в зоне ответственности Северной группировки противник потерял до 240 военнослужащих, танк и 14 автомобилей. В Запорожской области российские военные уничтожили до 345 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Накануне также сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Анновка в Донецкой народной республике. Помимо этого в течение дня российские подразделения уничтожили два сухогруза и четыре склада с военным имуществом для ВСУ.