ВС РФ освободили Неженку в Запорожской области и Писаревку в Сумской Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции. За минувшие сутки подразделения Северной группировки освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области, подразделения Восточной группировки установили контроль над Писаревкой в Сумской области, сообщило Министерство обороны РФ.

Кроме того, в зоне ответственности Северной группировки противник потерял до 240 военнослужащих, танк и 14 автомобилей. В Запорожской области российские военные уничтожили до 345 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Накануне также сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Анновка в Донецкой народной республике. Помимо этого в течение дня российские подразделения уничтожили два сухогруза и четыре склада с военным имуществом для ВСУ.